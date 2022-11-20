Характеристики товара
Описание
Длина: 390 мм
Высота: 960 мм
Глубина: 380 мм
Вес: 17.8 кг
Материал: мдф, экокожа
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Длина: 390 мм
Высота: 960 мм
Глубина: 380 мм
Вес: 17.8 кг
Материал: мдф, экокожа
Тумба Лотос 4/1
Тумба Империя 4/1
Тумба Империя 4/2
Тумба Империя 5/1
Тумба Империя 5
Тумба Шевалье 2
Тумба Шевалье 3
Тумба Лотос 2/1
Тумба Лотос 3
Тумба Классика 2/1
Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро
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Молочник 220 мл Royal White 6, 48
Молочник 310 мл Royal White 4, 24
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