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Тумбочка в стиле лофт Пабло - фото 1

Тумбочка в стиле лофт Пабло

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота580 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина350 мм
  • Материалметалл, дерево

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