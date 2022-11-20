Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота580 мм
- Ширина400 мм
- Глубина350 мм
- Материалметалл, дерево
Комод BeFree BP-8024
Комод BeFree BP-8025
Комод Montana LA-2654
Комод Montana LA-2651
Комод Montana LA-2652
Комод Loft Reg1D1S 90
Комод Loft Reg1D1S 60
Комод Предлиц
Комод Мурау
Комод Гуттаринг
Подстолье чугунное 1044
Подстолье чугунное 1034 барное
Подстолье чугунное Равин
Подстолье ER 3072 LIGHT
Подстолье чугунное 3010
Подстолье чугунное 3014
Подстолье чугунное 4781
Комод Ирвингтон из дуба 9 ящиков
TV-тумба Акалпер
Тумба Ирвингтон
Буфет Акалпер
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден