Характеристики товара
Описание
Стильный ковер BOSTON способен безупречно влиться в современный интерьер, поскольку сочетает в себе трендовые жемчужные и «бетонные» оттенки с актуальными на сегодняшний день рисунками. Такой ковёр сделает интерьер нескучным. Узоры добавят комнате живописности, мерцающие тона привнесут лёгкость и свет. Этот ковер идеален для тех, кто хочет освежить обстановку, но оставить её элегантной. Изделия сотканы из полиэстера. На ощупь материал мягкий и похож на натуральную шерсть, а за счёт длинного пушистого ворса и объёмного рельефа ковер ещё более приятен на ощупь — он подарят вам мягкость, нежность и уют.
Основные характеристики
- Высота10 мм
- Ширина1600 мм
- Длина2300 мм
- Плотность556800 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт