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Турецкий ковёр «FACTUR»

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Характеристики товара

Описание

Дизайн ковра FACTUR продуман до мелочей. Ковер позволит достоинствам вашего дизайна выйти на передний план.

Ковер соткан из гипоаллергенного акрилового волокна. Помимо прочности оно придаёт изделиям плотную фактуру и бархатистый блеск. Густого рельефного ворса очень приятно касаться, а за счёт разницы в высоте выстрижки создаётся ощущение визуального и тактильного объёма.

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Основные характеристики

  • Высота9 мм
  • Ширина1600 мм
  • Длина2300 мм
  • Плотность800000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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