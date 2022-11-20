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Турецкий ковёр «HAND LOOK»

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Характеристики товара

Описание

Стильный ковер BOSTON способен безупречно влиться в современный интерьер, поскольку сочетает в себе трендовые жемчужные и «бетонные» оттенки с актуальными на сегодняшний день рисунками. Такой ковёр сделает интерьер нескучным. Узоры добавят комнате живописности, мерцающие тона привнесут лёгкость и свет. Этот ковер идеален для тех, кто хочет освежить обстановку, но оставить её элегантной. Изделие соткано из полиэстера. На ощупь материал мягкий и похож на натуральную шерсть, а за счёт длинного пушистого ворса и объёмного рельефа ковер ещё более приятен на ощупь — он подарит вам мягкость, нежность и уют.

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Основные характеристики

  • Высота9 мм
  • Ширина1600 мм
  • Длина2300 мм
  • Плотность624000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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