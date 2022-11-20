Характеристики товара
Описание
С ковром BAKARAS сияние и лёгкость поселятся в вашей комнате. Это изделие выполнено из акрила, который обладает мягким блеском и за счёт своей гладкой фактуры хорошо отражает свет. К тому же, акрил прекрасно передаёт цвета — небесные оттенки лазури и золота в сочетании с мерцающей поверхностью буквально зальют помещение солнечным свечением. Такой ковёр будет смотреться по-разному при естественном и искусственном освещении. Это сделает интерьер более разнообразным, многогранным, так что ваша привычная обстановка станет выглядеть совершенно по-новому. При этом дизайн подойдёт любому стилю. Ковер BAKARAS не только изящно дополнит современную или классическую комнату, но и подарит вам приятные ощущения. На ощупь ворс нежный, мягкий, а объёмный рельеф делает удовольствие от прикосновения к нему ещё более ярким. При этом в уборке изделия неприхотливы, легко чистятся и мало загрязняются за счёт свойств материала. С ковром BAKARAS вас ждет красота, лёгкость и комфорт.
Основные характеристики
- Высота8 мм
- Ширина2400 мм
- Длина2400 мм
- Плотность560000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт