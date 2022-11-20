Характеристики товара
Описание
Турецкий ковер машинной работы TALISMAN демонстрируют великолепное качество изготовления. Инновационные материалы обеспечивают прочность, износостойкость и простоту в уходе. Ворс удивительно блестящий и мягкий. Продуманный упругий рельеф доставит удовольствие, когда вам захочется снять обувь и пройтись по ковру босиком. Современный дизайн и актуальные абстрактные узоры позволят вам создать не только уютный, но и модный интерьер. Ковёр этой коллекции призван стать настоящим талисманом вашего дома!
Основные характеристики
- Высота9 мм
- Ширина1600 мм
- Длина2300 мм
- Плотность748000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт