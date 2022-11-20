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Турецкий ковёр из акрила «TALISMAN» - фото 1Турецкий ковёр из акрила «TALISMAN» - фото 2Турецкий ковёр из акрила «TALISMAN» - фото 3Турецкий ковёр из акрила «TALISMAN» - фото 4Турецкий ковёр из акрила «TALISMAN» - фото 5Турецкий ковёр из акрила «TALISMAN» - фото 6Турецкий ковёр из акрила «TALISMAN» - фото 7

Турецкий ковёр из акрила «TALISMAN»

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Характеристики товара

Описание

Турецкий ковер машинной работы TALISMAN демонстрируют великолепное качество изготовления. Инновационные материалы обеспечивают прочность, износостойкость и простоту в уходе. Ворс удивительно блестящий и мягкий. Продуманный упругий рельеф доставит удовольствие, когда вам захочется снять обувь и пройтись по ковру босиком. Современный дизайн и актуальные абстрактные узоры позволят вам создать не только уютный, но и модный интерьер. Ковёр этой коллекции призван стать настоящим талисманом вашего дома!

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Основные характеристики

  • Высота9 мм
  • Ширина1600 мм
  • Длина2300 мм
  • Плотность748000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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