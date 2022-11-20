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Турецкий ковёр из эвкалиптового шелка «OLIMPOS» - фото 1Турецкий ковёр из эвкалиптового шелка «OLIMPOS» - фото 2Турецкий ковёр из эвкалиптового шелка «OLIMPOS» - фото 3Турецкий ковёр из эвкалиптового шелка «OLIMPOS» - фото 4Турецкий ковёр из эвкалиптового шелка «OLIMPOS» - фото 5Турецкий ковёр из эвкалиптового шелка «OLIMPOS» - фото 6Турецкий ковёр из эвкалиптового шелка «OLIMPOS» - фото 7Турецкий ковёр из эвкалиптового шелка «OLIMPOS» - фото 8

Турецкий ковёр из эвкалиптового шелка «OLIMPOS»

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Характеристики товара

Описание

OLIMPOS – ковер в стиле современный винтаж. Абстрактный дизайн с нотами ретро обладает способностью подстраиваться под обстановку и одинаково подчеркнёт достоинства классического или современного интерьера. Цветовая гама ковра основана на сочетании серебристых, жемчужно-серых, бежевых и древесных оттенков. Такая палитра создаёт ощущение благородства, при этом не утяжеляя пространство. Рисунок выполнен из нежного и блестящего эвкалиптового шелка, а основное поле – из матового акрила. Разница в высоте ворса дарит ощущение объема и позволяет коврам неуловимо меняться благодаря игре света и тени при изменении освещения. Эвкалиптовый шёлк в составе обладает повышенной гигроскопичностью и позволяет регулировать микроклимат в помещении, поддерживая комфортный уровень влажности и температуры. Кроме того, материал не электризуется и легко чистится. Ковер обладает высокой плотностью – 2 000 000 узлов на м2, что делает ковры на ощупь неотличимыми от изделий ручной работы. Кроме того, на финальном этапе производства ковер OLIMPOS моют вручную, а затем отглаживают специальным станком, чтобы придать дополнительную гладкость и лоск.

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Основные характеристики

  • Высота8 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1500 мм
  • Плотность2000000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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