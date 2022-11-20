Характеристики товара
Описание
OLIMPOS – ковер в стиле современный винтаж. Абстрактный дизайн с нотами ретро обладает способностью подстраиваться под обстановку и одинаково подчеркнёт достоинства классического или современного интерьера. Цветовая гама ковра основана на сочетании серебристых, жемчужно-серых, бежевых и древесных оттенков. Такая палитра создаёт ощущение благородства, при этом не утяжеляя пространство. Рисунок выполнен из нежного и блестящего эвкалиптового шелка, а основное поле – из матового акрила. Разница в высоте ворса дарит ощущение объема и позволяет коврам неуловимо меняться благодаря игре света и тени при изменении освещения. Эвкалиптовый шёлк в составе обладает повышенной гигроскопичностью и позволяет регулировать микроклимат в помещении, поддерживая комфортный уровень влажности и температуры. Кроме того, материал не электризуется и легко чистится. Ковер обладает высокой плотностью – 2 000 000 узлов на м2, что делает ковры на ощупь неотличимыми от изделий ручной работы. Кроме того, на финальном этапе производства ковер OLIMPOS моют вручную, а затем отглаживают специальным станком, чтобы придать дополнительную гладкость и лоск.
Основные характеристики
- Высота8 мм
- Ширина800 мм
- Длина1500 мм
- Плотность2000000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт