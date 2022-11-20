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Турецкий ковер из эвкалиптового шелка SIRIUS, светлый

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Характеристики товара

Описание

Коллекцию SIRIUS отличают актуальный абстрактный дизайн и свежие оттенки, которые сделают пространство визуально более лёгким. Ковры коллекции сотканы из смеси акрила и эвкалиптового шёлка – инновационного материала, который отличается мягкостью и гладкостью, подобно обычному шёлку, но значительно более прочный и износостойкий. Эвкалиптовый шёлк гипоаллергенен и прекрасно «дышит», из этого материала производят одежду и постельное бельё. Ворс из эвкалиптового шёлка хорошо удерживает тепло в холодную погоду, а в жару сохраняет приятную прохладу. В отличие от большинства ковров машинной работы, ковры SIRIUS моются вручную, что придаёт им дополнительную гладкость и лоск. Благодаря этой гладкости и высококачественным материалам, ковры SIRIUS подарят комфорт при прикосновении, а за счёт высокой плотности – 2000000 пробивок на м2, прослужат долго.

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Основные характеристики

  • Высота5 мм
  • Ширина1600 мм
  • Длина2300 мм
  • Плотность2000000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

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