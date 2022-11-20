Характеристики товара
Описание
Насыщенные цвета ковра RENUAR вдохнут новую жизнь в ваш интерьер. Ковер «RENUAR» – настоящий взрыв красок в абстрактных, цветочных и геометрических рисунках.
Этот ковер – находка для дизайнерского интерьера. Он мгновенно создаст смелый акцент, внесет в обстановку ощущение лёгкости и элемент игры. А для детской он просто незаменим, ведь у любого ребёнка красочные узоры ковра RENUAR вызовут восторг.
Ковер соткан из синтетического HI-SET волокна. Это безопасный гипоаллергенный материал, который можно использовать в любом помещении. Он отличается прочностью и мягкостью. А ещё – отличным соотношением цена/качество.
Ковер RENUAR подойдет современному интерьеру. Выбирайте его, если хотите внести в ваш дом яркость и позитивные эмоции.
Основные характеристики
- Высота6 мм
- Ширина2000 мм
- Длина2900 мм
- Плотность500000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт