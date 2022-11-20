Характеристики товара
Описание
Турецкий ковер SAVOY обладает невероятной притягательностью из-за современной трактовки классических и скандинавских дизайнов. Благородные цветовые решения сбалансируют ваш интерьер. Вы получите одновременно энергию модных рисунков и чувство защищенности в уютном доме. Полиэстер, из которого соткано изделие, экологичен и неприхотлив в уходе. Ковер очень плотный, с густо сбитым ворсом. Вы ощутите такие же тепло и комфорт, какие даёт натуральная шерсть. Постелите ковер SAVOY в гостиной или спальне, чтобы создать уютную атмосферу в современном интерьере!
528000 узлов/м2
Основные характеристики
- Высота6 мм
- Ширина2000 мм
- Длина2000 мм
- Количество мест1
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт