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Турецкий ковёр из полиэстера «SAVOY»

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Турецкий ковер SAVOY обладает невероятной притягательностью из-за современной трактовки классических и скандинавских дизайнов. Благородные цветовые решения сбалансируют ваш интерьер. Вы получите одновременно энергию модных рисунков и чувство защищенности в уютном доме. Полиэстер, из которого соткано изделие, экологичен и неприхотлив в уходе. Ковер очень плотный, с густо сбитым ворсом. Вы ощутите такие же тепло и комфорт, какие даёт натуральная шерсть. Постелите ковер SAVOY в гостиной или спальне, чтобы создать уютную атмосферу в современном интерьере!

528000 узлов/м2

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Основные характеристики

  • Высота6 мм
  • Ширина2000 мм
  • Длина2000 мм
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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