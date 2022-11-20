Характеристики товара
Описание
Ковер SIRIUS отличает актуальный абстрактный дизайн и свежие оттенки, которые сделают пространство визуально более лёгким. Ковер соткан из смеси акрила и эвкалиптового шёлка – инновационного материала, который отличается мягкостью и гладкостью, подобно обычному шёлку, но значительно более прочный и износостойкий. Эвкалиптовый шёлк гипоаллергенен и прекрасно «дышит», из этого материала производят одежду и постельное бельё. Ворс из эвкалиптового шёлка хорошо удерживает тепло в холодную погоду, а в жару сохраняет приятную прохладу. В отличие от большинства ковров машинной работы, ковер SIRIUS моется вручную, что придаёт ему дополнительную гладкость и лоск.
Основные характеристики
- Высота5 мм
- Ширина2000 мм
- Длина2000 мм
- Плотность2000000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт