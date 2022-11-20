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Турецкий ковёр хлопковый «SKY BLUE» - фото 1Турецкий ковёр хлопковый «SKY BLUE» - фото 2Турецкий ковёр хлопковый «SKY BLUE» - фото 3

Турецкий ковёр хлопковый «SKY BLUE»

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Характеристики товара

Описание

Машинная работа

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Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Длина3000 мм
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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