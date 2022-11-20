Характеристики товара
Описание
Машинная работа
Основные характеристики
- Ширина2000 мм
- Длина3000 мм
- Количество мест1
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
Машинная работа
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