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Турецкий ковёр «MOON LIGHT»

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Характеристики товара

Описание

С ковром MOONLIGHT вас ждёт ощущение весенней свежести в доме. Это лёгкие узорчатые ковер, которые мгновенно обновляет интерьер. Ваша комната станет светлее и свежее, благодаря нежным пастельным краскам и современному дизайну. Рисунок, похожий на блики лунной дорожки на воде, подарит чувство трепетности. Такой ковёр подойдёт самым разным интерьерам. Строгую или творческую, спокойную или яркую обстановку отлично дополнят сбалансированные между собой цвета. А мягкий блеск поверхности добавит в общую картину ещё больше гармонии. Ковер соткан из полиэфирного шёлка. Практичный и гипоаллергенный материал подойдёт для любого помещения, в том числе детской. Ну а прикосновение к нему станет для вас наслаждением, ведь полиэфирный шёлк плотный и шелковистый на ощупь.

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Основные характеристики

  • Высота5 мм
  • Ширина1600 мм
  • Длина2300 мм
  • Плотность624000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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