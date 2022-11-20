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Турецкий ковёр RENUAR, темный

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Характеристики товара

Описание

Насыщенные цвета ковра RENUAR вдохнет новую жизнь в ваш интерьер. Этот ковер – находка для дизайнерского интерьера. Он мгновенно создает смелый акцент, внесит в обстановку ощущение лёгкости и элемент игры. Ковер RENUAR соткан из синтетического HI-SET волокна. Это безопасный гипоаллергенный материал, который можно использовать в любом помещении. Он отличается прочностью и мягкостью. А ещё – отличным соотношением цена/качество. Ковер RENUAR подойдет современному интерьеру. Выбирайте его, если хотите внести в ваш дом яркость и позитивные эмоции.

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Основные характеристики

  • Высота6 мм
  • Ширина2000 мм
  • Длина2000 мм
  • Плотность500000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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