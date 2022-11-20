Характеристики товара
Описание
Насыщенные цвета ковра RENUAR вдохнет новую жизнь в ваш интерьер. Этот ковер – находка для дизайнерского интерьера. Он мгновенно создает смелый акцент, внесит в обстановку ощущение лёгкости и элемент игры. Ковер RENUAR соткан из синтетического HI-SET волокна. Это безопасный гипоаллергенный материал, который можно использовать в любом помещении. Он отличается прочностью и мягкостью. А ещё – отличным соотношением цена/качество. Ковер RENUAR подойдет современному интерьеру. Выбирайте его, если хотите внести в ваш дом яркость и позитивные эмоции.
Основные характеристики
- Высота6 мм
- Ширина2000 мм
- Длина2000 мм
- Плотность500000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт