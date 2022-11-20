Характеристики товара
Описание
Калейдоскопичные узор ковра RITMOS идеально подойдет, чтобы оживить интерьер гостиной, кабинета или любой другой вашей комнаты. Ловите ритм тонких линий, стеблей и геометрических фигур. Наслаждайтесь гармонией, которую он приносит в дом. Помимо стройных рисунков этот ковер может похвастаться удивительно приятным сочетанием красок. Такой дизайн пойдёт и современному помещению, и классике. Он отлично подчеркнёт изящество вашего интерьера. Ковер соткан из полиэстера. Длинный, почти сантиметровый ворс на ощупь похож на натуральную шерсть 一 по упругой тёплой поверхности приятно ходить босиком. При этом материал гипоаллергенный и лёгкий в уборке. С ковром RITMOS преображение вашего дома пройдёт как по нотам!
Основные характеристики
- Высота9 мм
- Ширина1600 мм
- Длина2300 мм
- Плотность236000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт