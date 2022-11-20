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Турецкий ковёр «RITMO»

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Характеристики товара

Описание

Калейдоскопичные узоры ковра RITMO идеально подойдут, чтобы оживить интерьер гостиной, кабинета или любой другой вашей комнаты. Ловите ритм тонких линий, стеблей и геометрических фигур. Наслаждайтесь гармонией, которую он приносит в дом. Ковер соткан из полиэстера. Длинный, почти сантиметровый ворс на ощупь похож на натуральную шерсть, по упругой тёплой поверхности приятно ходить босиком. При этом материал гипоаллергенный и лёгкий в уборке. С ковром RITMO преображение вашего дома пройдёт как по нотам!

236000 узлов/м2

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Основные характеристики

  • Высота9 мм
  • Ширина1600 мм
  • Длина2300 мм
  • Плотность236000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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