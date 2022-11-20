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Турецкий ковёр «SALVATORE»

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Характеристики товара

Описание

SALVATORE – ковер машинного производства, обладающее всеми преимуществами ручной работы. Сотканный из натурального шёлка, с детализированным винтажным орнаментом, он практически неотличимы от ручных изделий. Высочайшая плотность плетения – 2000000 узлов/м2 – позволяет им оставаться прочными, несмотря на тонкость полотна. Ворс невероятно гладкий и мягкий, дарит приятные тактильные ощущения.

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Основные характеристики

  • Высота5 мм
  • Ширина1600 мм
  • Длина2400 мм
  • Плотность2000000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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