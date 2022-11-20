Характеристики товара
Описание
SALVATORE – ковер машинного производства, обладающее всеми преимуществами ручной работы. Сотканный из натурального шёлка, с детализированным винтажным орнаментом, он практически неотличимы от ручных изделий. Высочайшая плотность плетения – 2000000 узлов/м2 – позволяет им оставаться прочными, несмотря на тонкость полотна. Ворс невероятно гладкий и мягкий, дарит приятные тактильные ощущения.
Основные характеристики
- Высота5 мм
- Ширина1600 мм
- Длина2400 мм
- Плотность2000000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт