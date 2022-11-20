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Турецкий ковёр шелковый «QUM-L» - фото 1Турецкий ковёр шелковый «QUM-L» - фото 2Турецкий ковёр шелковый «QUM-L» - фото 3Турецкий ковёр шелковый «QUM-L» - фото 4Турецкий ковёр шелковый «QUM-L» - фото 5Турецкий ковёр шелковый «QUM-L» - фото 6Турецкий ковёр шелковый «QUM-L» - фото 7Турецкий ковёр шелковый «QUM-L» - фото 8Турецкий ковёр шелковый «QUM-L» - фото 9

Турецкий ковёр шелковый «QUM-L»

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Характеристики товара

Описание

Ковер, которые являются своего рода прорывом в технологии производства ковров машинной работы. Состав включает 30% процентов натурального высококачественного шелка и 70% модала. Модал – материал нового поколения. Несмотря на искусственное происхождение, он считается экологически чистым, так как изготовлен из 100% древесной целлюлозы. Целлюлоза для модала используется самая лучшая, чаще всего из эвкалиптового дерева. Модал добавляют для того чтобы повысить износостойкость натурального шелка, не ухудшая его природных достоинств. Плотность ковра – 3 000 000 ворсинок на м2 .Такая плотность является чуть ли не рекордной для машинного ковроткачества. В результате, ковер QUM-L внешне и на ощупь ничем не отличается от шелковых ковров ручной работы, а зачастую и превосходит их мягкостью, блеском и тончайшим филигранным орнаментом. Ни с лицевой, ни с изнаночной стороны, не специалисту невозможно определить, что перед ним ковер машинной работы. Кроме того, на финальной стадии производства ковер QUM моется вручную – это придаёт ему максимальную гладкость и лоск, которые видны даже на фотографии.

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Основные характеристики

  • Высота5 мм
  • Ширина1600 мм
  • Длина2300 мм
  • Плотность3000000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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