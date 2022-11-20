Характеристики товара
Описание
Ковер, которые являются своего рода прорывом в технологии производства ковров машинной работы. Состав включает 30% процентов натурального высококачественного шелка и 70% модала. Модал – материал нового поколения. Несмотря на искусственное происхождение, он считается экологически чистым, так как изготовлен из 100% древесной целлюлозы. Целлюлоза для модала используется самая лучшая, чаще всего из эвкалиптового дерева. Модал добавляют для того чтобы повысить износостойкость натурального шелка, не ухудшая его природных достоинств. Плотность ковра – 3 000 000 ворсинок на м2 .Такая плотность является чуть ли не рекордной для машинного ковроткачества. В результате, ковер QUM-L внешне и на ощупь ничем не отличается от шелковых ковров ручной работы, а зачастую и превосходит их мягкостью, блеском и тончайшим филигранным орнаментом. Ни с лицевой, ни с изнаночной стороны, не специалисту невозможно определить, что перед ним ковер машинной работы. Кроме того, на финальной стадии производства ковер QUM моется вручную – это придаёт ему максимальную гладкость и лоск, которые видны даже на фотографии.
Основные характеристики
- Высота5 мм
- Ширина1600 мм
- Длина2300 мм
- Плотность3000000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт