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Турецкий ковёр шерстяной «WOVEN LEGENDS 1,4» - фото 1Турецкий ковёр шерстяной «WOVEN LEGENDS 1,4» - фото 2Турецкий ковёр шерстяной «WOVEN LEGENDS 1,4» - фото 3Турецкий ковёр шерстяной «WOVEN LEGENDS 1,4» - фото 4Турецкий ковёр шерстяной «WOVEN LEGENDS 1,4» - фото 5Турецкий ковёр шерстяной «WOVEN LEGENDS 1,4» - фото 6Турецкий ковёр шерстяной «WOVEN LEGENDS 1,4» - фото 7

Турецкий ковёр шерстяной «WOVEN LEGENDS 1,4»

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Характеристики товара

Описание

Поистине уникальный ковер с редчайшими орнаментом, выполненным в лаконичной, но очень стильной гамме цветов. Этот узор вдохновлен старинным Рыцарским орденом Чертополоха, учрежденном в 1867 году в Шотландии. Ведь там это растение считается национальным символом и называется Шотландской розой. Золотая цепь этого ордена выполнена из звеньев, каждое из которых представляет собой стилизованный чертополох. Чертополох обладает изысканной графической красотой, идеально подходящей для орнаментальных мотивов, в чем можно убедиться при взгляде на этот удивительный ковер.

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Основные характеристики

  • Высота4 мм
  • Ширина2760 мм
  • Длина3570 мм
  • Плотность160000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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