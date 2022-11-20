Характеристики товара
Описание
Поистине уникальный ковер с редчайшими орнаментом, выполненным в лаконичной, но очень стильной гамме цветов. Этот узор вдохновлен старинным Рыцарским орденом Чертополоха, учрежденном в 1867 году в Шотландии. Ведь там это растение считается национальным символом и называется Шотландской розой. Золотая цепь этого ордена выполнена из звеньев, каждое из которых представляет собой стилизованный чертополох. Чертополох обладает изысканной графической красотой, идеально подходящей для орнаментальных мотивов, в чем можно убедиться при взгляде на этот удивительный ковер.
Основные характеристики
- Высота4 мм
- Ширина2760 мм
- Длина3570 мм
- Плотность160000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт