Характеристики товара
Описание
Коврер MY LOVE станут вашему ребёнку и любимой игрушкой, и полем для тёплых и безопасных развлечений. Вам не придётся волноваться о том, что малыш замёрзнет или, упав, ударится о твёрдый пол 一 ковры достаточно плотные, чтобы предотвратить ушибы, а длинный пушистый ворс хорошо греет и сохраняет тепло. К тому же, он очень комфортный на ощупь и точно понравится маленькому исследователю. Изделия MY LOVE сотканы из надёжного и гипоаллергенного синтетического волокна. Оно полностью безопасно для детской кожи. А ещё, материал легко чистится, что очень важно для детской комнаты. Милые герои-зверюшки будут радовать ребёнка, да и у взрослых вызовут улыбку, создав в комнате особый уют.
Основные характеристики
- Высота8 мм
- Ширина1200 мм
- Длина1700 мм
- Количество мест1
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт