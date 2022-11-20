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Турецкий ковёр синтетический MY LOVE, розовый

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота8 мм
  • Ширина1200 мм
  • Длина1700 мм
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

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