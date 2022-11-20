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Турецкий ковёр синтетический Playground, желтый

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Характеристики товара

Описание

Турецкие ковер Playground — это детская игровая площадка у вас дома. Жизнерадостные, яркие, динамичные рисунки состоят из деталей, которые интересно разглядывать. Детям нравится играть на полу. Ковер Playground защитит от холода и развернет для игр целые поля с машинками и поездами, домиками и дорогами. Дизайн призван развивать пространственное мышление, фантазию и моторику ребенка. С ковром Playground вы сможете весело и с пользой проводить время всей семьей, придумывая разные игровые сценарии. Ковер Playground создан для детей, поэтому безопасны и просты в уходе. Рисунок не выгорает на солнце, сохраняет яркость и привлекательность. Невысокий плотный ворс из инновационных материалов приятен на ощупь. Рельеф ковра создает небольшой массажный эффект и усиливает удовольствие от тактильных ощущений. Создайте дома игровую площадку с помощью ковра Playground, он принесет вашему ребенку и всем членам семьи радость и пользу.

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Основные характеристики

  • Длина2300 мм
  • Ширина1600 мм
  • Высота3 мм
  • Плотность217600 г/м²
  • Количество мест1
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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