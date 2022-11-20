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Турецкий ковёр синтетический «SILVERS»

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Характеристики товара

Описание

Изящный ковер SILVER визуально обогатит ваш интерьер. Этот ковер создан для тех, кто любит эстетичный натуральный декор и отдаёт предпочтение сдержанной роскоши. Профессиональные дизайнеры часто дополняют интерьеры этими узорами, чтобы создать ощущение роскошной обстановки в доме. Ковер выполнен в чистых пастельных оттенках, благодаря чему смотрится ненавязчиво и легко. Такой дизайн идеально подходит, чтобы визуально освежить интерьер. А плотный ворс из полиэстера делает ковер SILVER практичными, отлично приспособленными для нужд современного дома: изделие не мнется, не протирается и легко чистится.

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Основные характеристики

  • Высота5 мм
  • Ширина1600 мм
  • Длина2300 мм
  • Плотность620000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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