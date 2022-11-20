Характеристики товара
Описание
Изящный ковер SILVER визуально обогатит ваш интерьер. Этот ковер создан для тех, кто любит эстетичный натуральный декор и отдаёт предпочтение сдержанной роскоши. Профессиональные дизайнеры часто дополняют интерьеры этими узорами, чтобы создать ощущение роскошной обстановки в доме. Ковер выполнен в чистых пастельных оттенках, благодаря чему смотрится ненавязчиво и легко. Такой дизайн идеально подходит, чтобы визуально освежить интерьер. А плотный ворс из полиэстера делает ковер SILVER практичными, отлично приспособленными для нужд современного дома: изделие не мнется, не протирается и легко чистится.
Основные характеристики
- Высота5 мм
- Ширина1600 мм
- Длина2300 мм
- Плотность620000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт