Товар в корзине. Перейти
Турецкий ковёр «STANFORD» - фото 1Турецкий ковёр «STANFORD» - фото 2Турецкий ковёр «STANFORD» - фото 3Турецкий ковёр «STANFORD» - фото 4Турецкий ковёр «STANFORD» - фото 5Турецкий ковёр «STANFORD» - фото 6Турецкий ковёр «STANFORD» - фото 7

Турецкий ковёр «STANFORD»

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Турецкий ковёр «MOON LIGHT»
Турецкий ковёр «MOON LIGHT»
Следующий Турецкий ковёр «MOONLIGHTS»
Турецкий ковёр «MOON LIGHT»

Характеристики товара

Описание

Покой и нежность – вот что подарит вам ковер STANFORD. Этот ковер в стиле современная классика – лучший выбор для тех, кто хочет абсолютного релакса дома. Прохладные приглушённые тона успокаивают взгляд. Лёгкий и лаконичный дизайн не перетягивает на себя внимание, а лишь аккуратно дополняет обстановку. Деликатный блеск поверхности создаёт ещё более расслабляющую атмосферу. Ну а на ощупь этот ковер очень мягкий. Ворс из полиэстера тактильно больше всего похож на натуральную шерсть, при этом он практичный, тёплый и на 100% гипоаллергенный. То, что нужно для ощущения нежности и безопасности в доме. Интерьер с ковром STANFORD станет светлее, комфортнее и гармоничнее.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота9 мм
  • Ширина1600 мм
  • Длина2300 мм
  • Плотность576000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
С этим товаром покупают
Стол Лидер 4Настоящее фото товара Стол Лидер 4, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39012
2 690 ₽
7

Стол Лидер 4

Подвесной светильник Лофт перфорациНастоящее фото товара Подвесной светильник Лофт перфораци, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
11

Подвесной светильник Лофт перфораци

Настоящее фото товара Картина в раме PGL-048, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
5

Картина в раме PGL-048

Электрокамин Монако широкий очагНастоящее фото товара Электрокамин Монако широкий очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от66 090
15

Электрокамин Монако широкий очаг

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 8 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден