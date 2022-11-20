Характеристики товара
Описание
Покой и нежность – вот что подарит вам ковер STANFORD. Этот ковер в стиле современная классика – лучший выбор для тех, кто хочет абсолютного релакса дома. Прохладные приглушённые тона успокаивают взгляд. Лёгкий и лаконичный дизайн не перетягивает на себя внимание, а лишь аккуратно дополняет обстановку. Деликатный блеск поверхности создаёт ещё более расслабляющую атмосферу. Ну а на ощупь этот ковер очень мягкий. Ворс из полиэстера тактильно больше всего похож на натуральную шерсть, при этом он практичный, тёплый и на 100% гипоаллергенный. То, что нужно для ощущения нежности и безопасности в доме. Интерьер с ковром STANFORD станет светлее, комфортнее и гармоничнее.
Основные характеристики
- Высота9 мм
- Ширина1600 мм
- Длина2300 мм
- Плотность576000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт