Характеристики товара
Описание
Интересная фактура ворса, нестандартные дизайнерские решения и превосходное качество говорят сами за себя. Главное достоинство этого ковра – ощущение потрясающего комфорта. Вы оцените его по достоинству, лишь раз прикоснувшись к ворсу, утопая в его нежной, успокоительной мягкости. Бархатистый блеск шерсти и плавные линии, подобные узорам ветра на песке, делают эти ковры визуально уютными и привлекательными.
Основные характеристики
- Высота60 мм
- Ширина1700 мм
- Длина2400 мм
- Количество мест1
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт