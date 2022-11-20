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Турецкий ковёр «TOUCH ME DEEP»

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Характеристики товара

Описание

Интересная фактура ворса, нестандартные дизайнерские решения и превосходное качество говорят сами за себя. Главное достоинство этого ковра – ощущение потрясающего комфорта. Вы оцените его по достоинству, лишь раз прикоснувшись к ворсу, утопая в его нежной, успокоительной мягкости. Бархатистый блеск шерсти и плавные линии, подобные узорам ветра на песке, делают эти ковры визуально уютными и привлекательными.

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Основные характеристики

  • Высота60 мм
  • Ширина1700 мм
  • Длина2400 мм
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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