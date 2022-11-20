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TV-тумба Бэртан - фото 1TV-тумба Бэртан - фото 2

TV-тумба Бэртан

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота490 мм
  • Ширина420 мм
  • Длина2000 мм
  • МатериалМДФ, шпон, нержавеющая сталь, ПВХ
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