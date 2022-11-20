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ТВ-тумба Минимал - фото 1ТВ-тумба Минимал - фото 2

ТВ-тумба Минимал

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота560 мм
  • Ширина460 мм
  • Длина1600 мм
  • Материалметалл, дерево
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