Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота560 мм
- Ширина460 мм
- Длина1600 мм
- Материалметалл, дерево
Стол обеденный Сиэтл
Стол Марсель 1300, раздвижной, прямоугольный, венге/ бежевый
Журнальный столик Каинда, белый муар
Стол Балго, графит
Стол Фрея 140, белое стекло/ белый каркас
Комплект мебели Линкольн, коричневый
Комплект мебели Аллен, brown
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден