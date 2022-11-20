Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота560 мм
- Ширина1200 мм
- Глубина380 мм
- Вес35 кг
- Материалметалл, МДФ
Секция многоместная Феррум+
Парта Junior, зеленый
Светильник подвесной KH01130
Стул Кеми, бежевая рогожка, каркас бук
Стул Chilli Square, серебристо-серый/ белый каркас
Стул Chilli Square, светлый кварц/ белый каркас
Стул Роза лайт, велюр Velutto 26, ножки металл
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден