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TV-тумба Торборг

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота560 мм
  • Ширина1200 мм
  • Глубина380 мм
  • Вес35 кг
  • Материалметалл, МДФ
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