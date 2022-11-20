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TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден - фото 1TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден - фото 2TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден - фото 3TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден - фото 4TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден - фото 5

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота550 мм
  • Ширина1800 мм
  • Длина470 мм
  • Материалметалл, сосна
  • Цветкоричневый

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