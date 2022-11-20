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Угловой 3-х местный диван Galene бежевый с правым шезлонгом - фото 1Угловой 3-х местный диван Galene бежевый с правым шезлонгом - фото 2Угловой 3-х местный диван Galene бежевый с правым шезлонгом - фото 3Угловой 3-х местный диван Galene бежевый с правым шезлонгом - фото 4

Угловой 3-х местный диван Galene бежевый с правым шезлонгом

15 оценок
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Угловой 3-х местный диван Galene темно-серый с правым шезлонгом
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Угловой 3-х местный диван Galene темно-серый с правым шезлонгом

Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина1660 мм
  • Длина3140 мм
  • Вес107 кг
  • Материал каркасадерево, металл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияЕвропа

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