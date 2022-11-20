Товар в корзине. Перейти
Угловой 3-х местный диван Galene темно-серый с правым шезлонгом - фото 1Угловой 3-х местный диван Galene темно-серый с правым шезлонгом - фото 2Угловой 3-х местный диван Galene темно-серый с правым шезлонгом - фото 3Угловой 3-х местный диван Galene темно-серый с правым шезлонгом - фото 4Угловой 3-х местный диван Galene темно-серый с правым шезлонгом - фото 5

Угловой 3-х местный диван Galene темно-серый с правым шезлонгом

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван кожаный 2-х местный черный 5606-2P
Диван кожаный 2-х местный черный 5606-2P
Следующий Угловой 3-х местный диван Galene бежевый с правым шезлонгом
Диван кожаный 2-х местный черный 5606-2P

Характеристики товара

Описание

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина1660 мм
  • Длина3140 мм
  • Вес107 кг
  • Материал каркасадерево, металл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияЕвропа

Похожие товары

Диван угловой БостонНастоящее фото товара Диван угловой Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
13

Диван угловой Бостон

Диван большой, угловойНастоящее фото товара Диван большой, угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена
14

Диван большой, угловой

Диван угловой АккордеонНастоящее фото товара Диван угловой Аккордеон, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена
14

Диван угловой Аккордеон

Диван Честер угловойНастоящее фото товара Диван Честер угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от85 300
Оптовая цена
13

Диван Честер угловой

Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)Настоящее фото товара Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
от81 700
Оптовая цена
12

Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)

Настоящее фото товара Диван угловой Танами, произведённого компанией ChiedoCover
от99 990
Оптовая цена
12

Диван угловой Танами

Настоящее фото товара Диван из ротанга угловой Агирре, белый, произведённого компанией ChiedoCover
24 990
Оптовая цена
8

Диван из ротанга угловой Агирре, белый

Настоящее фото товара Диван из ротанга угловой Агирре, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
32 990
Оптовая цена
13

Диван из ротанга угловой Агирре, шоколад

Настоящее фото товара Модуль VEIL 1-местный угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от31 390
Оптовая цена
8

Модуль VEIL 1-местный угловой

Настоящее фото товара Модуль VEIL 2-х местный угловой левый, произведённого компанией ChiedoCover
от44 490
Оптовая цена
13

Модуль VEIL 2-х местный угловой левый

С этим товаром покупают
Стул барный Libra серыйНастоящее фото товара Стул барный Libra серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99017
11 990 ₽Оптовая цена
11

Стул барный Libra серый

В наличии 10 шт.
Стул барный Олимп красный, экокожаНастоящее фото товара Стул барный Олимп красный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
12

Стул барный Олимп красный, экокожа

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Джоплин дуб выбеленный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена
10

Стул барный Джоплин дуб выбеленный

Барный стул Mint, синий, без отстрочкиНастоящее фото товара Барный стул Mint, синий, без отстрочки, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
82Хит

Барный стул Mint, синий, без отстрочки

Другие товары из разделапо цене
Диван Tomeo, серыйНастоящее фото товара Диван Tomeo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
7

Диван Tomeo, серый

Диван Tomeo, голубойНастоящее фото товара Диван Tomeo, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
8

Диван Tomeo, голубой