Фотография Угловой диван БОСТОН от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Угловой диван БОСТОН

4.5
Оптовая цена
22 090 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Угловой диван БОСТОН
Угловой диван БОСТОН
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Угловой диван БОСТОН

4.5
22090 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Диван угловой Адмирал
Диван угловой Адмирал
Следующий Угловой диван ДЕБЮТ
Угловой диван ДЕБЮТ

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2300 мм
  • Глубина1400 мм
  • Цветзеленый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван угловой Аккордеон, произведённого компанией ChiedoCover
31 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван угловой Аккордеон
Настоящее фото товара Диван Аливарес, произведённого компанией ChiedoCover
24 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Аливарес
Настоящее фото товара Полукресло Дортмунд, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Полукресло Дортмунд
Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
69 890 ₽
Оптовая цена
5
Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner коричневый
Настоящее фото товара Диван Matrix, произведённого компанией ChiedoCover
24 900 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Matrix

Другие товары из раздела угловые диваны оптом

Настоящее фото товара Диван угловой Вояж, левый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
36 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван угловой Вояж, левый
Настоящее фото товара Диван угловой Вояж, правый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
36 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван угловой Вояж, правый
Настоящее фото товара Диван угловой Лаунж, левый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
43 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван угловой Лаунж, левый
Настоящее фото товара Диван угловой Лаунж, правый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
43 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван угловой Лаунж, правый
Настоящее фото товара Диван угловой Лаунж Box, левый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
54 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван угловой Лаунж Box, левый
Настоящее фото товара Диван угловой Лаунж Box, правый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
54 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван угловой Лаунж Box, правый
Настоящее фото товара Диван угловой Сан-Ремо, произведённого компанией ChiedoCover
33 404 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван угловой Сан-Ремо
Настоящее фото товара Диван угловой Шерлок Макси, произведённого компанией ChiedoCover
52 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван угловой Шерлок Макси
Настоящее фото товара Диван угловой Omega, произведённого компанией ChiedoCover
83 900 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван угловой Omega
Настоящее фото товара Диван угловой Даллас, произведённого компанией ChiedoCover
93 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван угловой Даллас