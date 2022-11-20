Фотография Угловой диван ДЕБЮТ от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Угловой диван ДЕБЮТ

4.5
Оптовая цена
39 090 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Угловой диван ДЕБЮТ
Угловой диван ДЕБЮТ
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Угловой диван ДЕБЮТ

4.5
39090 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина2500 мм
  • Глубина1700 мм
  • Цветкрасный

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