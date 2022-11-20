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Угловой диван Flaviina 5-местный из дерева акации - фото 1Угловой диван Flaviina 5-местный из дерева акации - фото 2Угловой диван Flaviina 5-местный из дерева акации - фото 3Угловой диван Flaviina 5-местный из дерева акации - фото 4

Угловой диван Flaviina 5-местный из дерева акации

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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Ширина720 мм
  • Длина2300 мм
  • Вес73 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияЕвропа

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