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Угловой диван KF009-R с шезлонгом - фото 1Угловой диван KF009-R с шезлонгом - фото 2Угловой диван KF009-R с шезлонгом - фото 3Угловой диван KF009-R с шезлонгом - фото 4Угловой диван KF009-R с шезлонгом - фото 5Угловой диван KF009-R с шезлонгом - фото 6

Угловой диван KF009-R с шезлонгом

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Угловой диван KF009-L с шезлонгом
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Угловой диван KF009-L с шезлонгом

Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Ширина1690 мм
  • Длина3150 мм
  • Вес144 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьякожа
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияЕвропа

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