Характеристики товара
Описание
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Ширина1640 мм
- Длина2830 мм
- Вес650 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьякожа
- Цветбежевый
- Страна изготовленияЕвропа
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