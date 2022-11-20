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Угловой диван KF2620-R - фото 1Угловой диван KF2620-R - фото 2Угловой диван KF2620-R - фото 3Угловой диван KF2620-R - фото 4

Угловой диван KF2620-R

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина1640 мм
  • Длина2830 мм
  • Вес65 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияЕвропа

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