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Угловой диван Legara 4-местный серый 226 x 164 cm - фото 1Угловой диван Legara 4-местный серый 226 x 164 cm - фото 2Угловой диван Legara 4-местный серый 226 x 164 cm - фото 3Угловой диван Legara 4-местный серый 226 x 164 cm - фото 4

Угловой диван Legara 4-местный серый 226 x 164 cm

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина1640 мм
  • Длина2260 мм
  • Вес75.7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияЕвропа

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