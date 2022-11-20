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Угловой диван Legara 5-местный серый 226 x 226 cm - фото 1Угловой диван Legara 5-местный серый 226 x 226 cm - фото 2Угловой диван Legara 5-местный серый 226 x 226 cm - фото 3Угловой диван Legara 5-местный серый 226 x 226 cm - фото 4

Угловой диван Legara 5-местный серый 226 x 226 cm

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина2260 мм
  • Длина2260 мм
  • Вес91.1 кг
  • Материал каркасасталь, пластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияЕвропа

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