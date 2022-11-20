Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина2200 мм
- Длина2900 мм
Диван угловой Бостон
Диван большой, угловой
Диван угловой Аккордеон
Диван Честер угловой
Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
Диван угловой Танами
Диван из ротанга угловой Агирре, белый
Диван из ротанга угловой Агирре, шоколад
Модуль VEIL 1-местный угловой
Модуль VEIL 2-х местный угловой левый
Диван 3-местный барный
Кресло Финида
Диван Честер двухместный
Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, белый
Кресло игровое TopChairs Cayenne красное
Кресло игровое TopChairs Cayenne зеленое
Кресло игровое TopChairs Cayenne желтое
Кресло игровое TopChairs Corvette желтое
Кресло игровое TopChairs Corvette оранжевое
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден