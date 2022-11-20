Товар в корзине. Перейти
Угловой диван Плаза - фото 1Угловой диван Плаза - фото 2Угловой диван Плаза - фото 3Угловой диван Плаза - фото 4Угловой диван Плаза - фото 5

Угловой диван Плаза

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло игровое TopChairs Concorde синее
Кресло игровое TopChairs Concorde синее
Следующий Диван прямой Лондон
Кресло игровое TopChairs Concorde синее

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2200 мм
  • Длина2900 мм

Похожие товары

Диван угловой БостонНастоящее фото товара Диван угловой Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
13

Диван угловой Бостон

Диван большой, угловойНастоящее фото товара Диван большой, угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена
14

Диван большой, угловой

Диван угловой АккордеонНастоящее фото товара Диван угловой Аккордеон, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена
14

Диван угловой Аккордеон

Диван Честер угловойНастоящее фото товара Диван Честер угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от85 300
Оптовая цена
13

Диван Честер угловой

Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)Настоящее фото товара Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
от81 700
Оптовая цена
12

Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)

Настоящее фото товара Диван угловой Танами, произведённого компанией ChiedoCover
от99 990
Оптовая цена
12

Диван угловой Танами

Настоящее фото товара Диван из ротанга угловой Агирре, белый, произведённого компанией ChiedoCover
24 990
Оптовая цена
8

Диван из ротанга угловой Агирре, белый

Настоящее фото товара Диван из ротанга угловой Агирре, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
32 990
Оптовая цена
13

Диван из ротанга угловой Агирре, шоколад

Настоящее фото товара Модуль VEIL 1-местный угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от31 390
Оптовая цена
8

Модуль VEIL 1-местный угловой

Настоящее фото товара Модуль VEIL 2-х местный угловой левый, произведённого компанией ChiedoCover
от44 490
Оптовая цена
13

Модуль VEIL 2-х местный угловой левый

С этим товаром покупают
Диван 3-местный барныйНастоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
9

Диван 3-местный барный

Кресло ФинидаНастоящее фото товара Кресло Финида, произведённого компанией ChiedoCover
от62 244
Оптовая цена
9

Кресло Финида

Настоящее фото товара Диван Честер двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от85 590
Оптовая цена
7

Диван Честер двухместный

Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290
Оптовая цена
7

Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, белый

Кресло игровое TopChairs Cayenne красноеНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Cayenne красное, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99039
20 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло игровое TopChairs Cayenne красное

В наличии 71 шт.
Кресло игровое TopChairs Cayenne зеленоеНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Cayenne зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99039
20 990 ₽Оптовая цена
5

Кресло игровое TopChairs Cayenne зеленое

В наличии 81 шт.
Кресло игровое TopChairs Cayenne желтоеНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Cayenne желтое, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99039
20 990 ₽Оптовая цена
5

Кресло игровое TopChairs Cayenne желтое

В наличии 28 шт.
Кресло игровое TopChairs Corvette желтоеНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Corvette желтое, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99036
19 990 ₽Оптовая цена
14

Кресло игровое TopChairs Corvette желтое

В наличии 28 шт.
Кресло игровое TopChairs Corvette оранжевоеНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Corvette оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
от11 49043
19 990 ₽Оптовая цена
12

Кресло игровое TopChairs Corvette оранжевое

В наличии 100 шт.
Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 8 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден