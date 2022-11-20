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Угол Мальта №2 - фото 1

Угол Мальта №2

15 оценок
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Диван прямой Мальта №2

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина2380 мм
  • Длина3080 мм

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