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Уличная урна 60 литров, опрокидывающаяся - фото 1

Уличная урна 60 литров, опрокидывающаяся

Артикул: CH-056-812
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина420 мм
  • Ширина360 мм
  • Высота790 мм
  • Вес10 кг
  • Материалсталь
  • Цветсеребряный

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