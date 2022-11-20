Искусственная елка для города Евро-2 станет центральной частью праздничного украшения площади, парка, пространства перед развлекательным центром или кинотеатром. Конструкция представляет собой каркас конусной формы, на котором располагаются ветки одинаковой длины. Все элементы надежно фиксируются между собой при помощи шурупов. Порывы ветра не представляют угрозы для конструкции с наклонными направляющими, благодаря чему каркасная елка лидирует в рейтинге безопасности и оптимально подходит для установки на открытых пространствах. Конусный силуэт, надежная устойчивая конструкция, удобная в сборке, - это красивое дерево прослужит много лет, из года в год украшая ваш праздник
Характеристики:
Высота елки: 4 метра.
Диаметр нижнего яруса веток: 1.1 м.
Тип хвои: ПВХ (мягкая).
Цвет хвои: зеленый.
Тип конструкции: каркасная.
Вес елки: 86 кг.
Объем елки в разобранном виде: 0.72 м куб.
Площадь боковой поверхности: 7 м кв.
Требуемый пригруз: 150 кг (в комплект не входит, приобретается дополнительно).
Срок службы елки Green Trees: не менее 5 лет при правильных условиях эксплуатации и хранения.
Искусственная елка для улицы из ПВХ соответствует российским и международным стандартам противопожарной безопасности. При поджигании хвоя не разгорается
Высота, м 4
Тип конструкции каркасная
Назначение елки уличная
Тип хвои ПВХ
Цвет хвои зеленый
Силуэт елки узкий
Вес: 88.44 кг
Объем упаковки: 1.0283 м3
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