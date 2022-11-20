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Уличный настенный светильник KAIMAS

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота160 мм
  • Ширина200 мм
  • Глубина60 мм
  • Вес1.1 кг
  • Материалметалл, алюминий
  • Цветсерый

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