Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота150 мм
- Ширина150 мм
- Глубина65 мм
- Вес1.1 кг
- Материалметалл, алюминий
- Цветсерый
Подвесной светильник Bremen белый
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Наземный высокий светильник Bremen черный
Наземный высокий светильник Bremen белый
Наземный низкий светильник Atlanta
Наземный низкий светильник Berlin
Наземный низкий светильник Bremen черный
Наземный низкий светильник Bremen белый