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Уличный настенный светильник KAIMAS, светодиодный - фото 1Уличный настенный светильник KAIMAS, светодиодный - фото 2Уличный настенный светильник KAIMAS, светодиодный - фото 3

Уличный настенный светильник KAIMAS, светодиодный

7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота150 мм
  • Ширина150 мм
  • Глубина65 мм
  • Вес1.1 кг
  • Материалметалл, алюминий
  • Цветсерый

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