Характеристики товара
Описание
Уличные настенные светильники в современном стиле станут прекрасным вариантом для оформления стильного и эффектного экстерьера Вашего загородного дома или кафе. Качественные материалы и современные технологии производства обеспечивают нашим светильникам долговечность и надежность, а оригинальные дизайнерские идеи – привлекательность.
Декоративные светильники могут задать тон тому или иному пространству. Например, если установить их по обеим сторонам от входной двери, то можно подчеркнуть статусность постройки и придать ей определенный стиль.
Основные характеристики
- Высота585 мм
- Ширина210 мм
- Глубина170 мм
- Вес2.5 кг
- Материалалюминий, металл, пластик
- Цветсерый