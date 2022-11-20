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Уличный настенный светильник MAYA - фото 1Уличный настенный светильник MAYA - фото 2

Уличный настенный светильник MAYA

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Уличные настенные светильники в современном стиле станут прекрасным вариантом для оформления стильного и эффектного экстерьера Вашего загородного дома или кафе. Качественные материалы и современные технологии производства обеспечивают нашим светильникам долговечность и надежность, а оригинальные дизайнерские идеи – привлекательность.

Декоративные светильники могут задать тон тому или иному пространству. Например, если установить их по обеим сторонам от входной двери, то можно подчеркнуть статусность постройки и придать ей определенный стиль.

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Основные характеристики

  • Высота585 мм
  • Ширина210 мм
  • Глубина170 мм
  • Вес2.5 кг
  • Материалалюминий, металл, пластик
  • Цветсерый

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