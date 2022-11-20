Характеристики товара
Описание
Для создания арматуры производитель использовал металл, что гарантирует ее высокую прочность и стойкость к агрессии среды, в качестве основного цвета выбрал черный и оснастил источником света с цоколем LED. Корпус светильника сделан из алюминия. Это металл, основными достоинствами которого являются — устойчивость к практически всем видам негативного воздействия окружающей среды, коррозии, небольшой вес, по сравнению с другими видами металла и экологическая безопасность материала.
Основные характеристики
- Высота172 мм
- Ширина115 мм
- Глубина71 мм
- Вес2.2 кг
- Материалметалл, пластик
- Цветчерный