Товар в корзине. Перейти
Уличный настенный светильник SUBMARINE - фото 1Уличный настенный светильник SUBMARINE - фото 2

Уличный настенный светильник SUBMARINE

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Уличный светильник CITILUX
Уличный светильник CITILUX
Следующий Уличный светильник HEXA
Уличный светильник CITILUX

Характеристики товара

Описание

Для создания арматуры производитель использовал металл, что гарантирует ее высокую прочность и стойкость к агрессии среды, в качестве основного цвета выбрал черный и оснастил источником света с цоколем LED. Корпус светильника сделан из алюминия. Это металл, основными достоинствами которого являются — устойчивость к практически всем видам негативного воздействия окружающей среды, коррозии, небольшой вес, по сравнению с другими видами металла и экологическая безопасность материала.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота172 мм
  • Ширина115 мм
  • Глубина71 мм
  • Вес2.2 кг
  • Материалметалл, пластик
  • Цветчерный

Похожие товары

Настоящее фото товара Подвесной светильник Bremen белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Bremen белый

Настоящее фото товара Светильник на штанге Atlanta нижний, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена
11

Светильник на штанге Atlanta нижний

Настоящее фото товара Наземный высокий светильник Atlanta, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
8

Наземный высокий светильник Atlanta

Настоящее фото товара Наземный высокий светильник Berlin, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена
8

Наземный высокий светильник Berlin

Настоящее фото товара Наземный высокий светильник Bremen черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
12

Наземный высокий светильник Bremen черный

Настоящее фото товара Наземный высокий светильник Bremen белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
10

Наземный высокий светильник Bremen белый

Настоящее фото товара Наземный низкий светильник Atlanta, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
14

Наземный низкий светильник Atlanta

Настоящее фото товара Наземный низкий светильник Berlin, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
15

Наземный низкий светильник Berlin

Настоящее фото товара Наземный низкий светильник Bremen черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена
9

Наземный низкий светильник Bremen черный

Настоящее фото товара Наземный низкий светильник Bremen белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена
9

Наземный низкий светильник Bremen белый

С этим товаром покупают
Стойка администратора Аверсус с подсветкойНастоящее фото товара Стойка администратора Аверсус с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
59 890
5

Стойка администратора Аверсус с подсветкой

Настоящее фото товара Накладной светильник Дива, произведённого компанией ChiedoCover
от29 590
Оптовая цена
6

Накладной светильник Дива

Настоящее фото товара Стол АРКОС 3-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 390
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 3-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 3-2, произведённого компанией ChiedoCover
22 390
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 3-2

Настоящее фото товара Стол АРКОС 4, произведённого компанией ChiedoCover
23 090
Оптовая цена
15

Стол АРКОС 4

Настоящее фото товара Стол АРКОС 6, произведённого компанией ChiedoCover
19 190
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 6

Настоящее фото товара Стол АРКОС 6-2, произведённого компанией ChiedoCover
19 890
Оптовая цена
7

Стол АРКОС 6-2

Настоящее фото товара Тележка для складных стульев, двухуровневая, произведённого компанией ChiedoCover
35 790
Оптовая цена
9

Тележка для складных стульев, двухуровневая

Другие товары из разделадекор
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
6

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
60 990
Оптовая цена
13

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
15

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало ШевальеНастоящее фото товара Зеркало Шевалье, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена
6

Зеркало Шевалье