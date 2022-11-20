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Уличный светильник HEXA - фото 1

Уличный светильник HEXA

7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина108 мм
  • Глубина108 мм
  • Вес2.2 кг
  • Материалметалл, пластик
  • Цветчерный

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