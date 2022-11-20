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Уличный светильник TELARANA - фото 1Уличный светильник TELARANA - фото 2

Уличный светильник TELARANA

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Характеристики товара

Описание

Уличный настенный светильник с круглыми плафонами осветит помещение площадью 4 кв. м.

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Основные характеристики

  • Высота290 мм
  • Ширина290 мм
  • Глубина130 мм
  • Вес1.7 кг
  • Материалалюминий, металл, пластик
  • Цветбронза

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