Характеристики товара
Описание
Уличный настенный светильник с круглыми плафонами осветит помещение площадью 4 кв. м.
Основные характеристики
- Высота290 мм
- Ширина290 мм
- Глубина130 мм
- Вес1.7 кг
- Материалалюминий, металл, пластик
- Цветбронза
Уличный настенный светильник с круглыми плафонами осветит помещение площадью 4 кв. м.
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